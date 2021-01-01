  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

الإثنين 22 مارس 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية



ترجمة الهدهد

 موقع N12 العبري - الكاتب الاسرائيلي ايهود يعاري

المستشاران: السلوك الفلسطيني فشل تماما والصراع العربي الإسرائيلي يتلاشى. يجب أن يُطلب من السعودية فقط التوقف عن الاستيطان مقابل التطبيع.

اثنان من أقرب مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية ، أبو مازن ، دعوه الليلة لتبني هدف جديد: بدلاً من دولة فلسطينية كاملة ، أن يسعى إلى “سيادة ناعمة- مخففة” يشارك فيها الأردن ومصر في إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.

يعمل الاثنان ، حسين آغا وأحمد الخالدي ، اللذان يعيشان في لندن ، منذ سنوات عديدة ممثلين لأبو مازن في مفاوضات سرية مع “إسرائيل”. كانوا في وضع مماثل أيام ياسر عرفات

في مقال طويل نشراه في مجلة الشؤون الخارجية المرموقة “Foreign Affairs”، قام الاثنان بتحليل إخفاقات الحركة الوطنية الفلسطينية في العقود الأخيرة والتأكيد على أن الصراع العربي الإسرائيلي يقترب تدريجياً من نهايته بينما يُترك الفلسطينيون في الخلف.

*وينتقد المقال بشدة سلوك السلطة الفلسطينية ويحذر من إجراء انتخابات عامة بمشاركة حماس ، لكن الأغا والخالدي يشددان على ضرورة تغيير أهداف الفلسطينيين في المفاوضات مع “إسرائيل”. حسب رأيهم ، لا توجد فرصة لتحقيق نتيجة إذا استمر الفلسطينيون في مطالبة “إسرائيل” بمنحهم اتفاقية سيادة كاملة ، بلغتهم ، “سيادة صعبة”.*

يقترحون قبول مطلب بسيادة أكثر تواضعا ، وأهمها مشاركة الدول العربية ، وخاصة مصر والأردن ، في الترتيبات. بالإضافة إلى ذلك ، كتبوا أنه أثناء التطبيع بين السعودية و”إسرائيل” – وفق البيانات الموجودة يجب الطلب من السعودية المطالبة فقط بوقف زخم الاستيطان.

من المتوقع أن تلقى هذه المقالة صدى واسعًا في الساحة الفلسطينية والدول العربية. ليس من الواضح ما إذا كان الاثنان قد أبلغا أبو مازن مسبقًا بمضمون المقال ، لكن ردود الفعل الأولية في الإدارة الأمريكية تشير إلى احتمال أن يكون المقال علامة على تغيير إيجابي محتمل في الموقف الفلسطيني.

#السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #ابو مازن #محمود عباس #حسين آغا #أحمد الخالدي #اسرائيل #الدولة الفلسطينية #التطبيع مع اسرائيل #السعودية #الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

الأخبار الرئيسية

بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

معبر

إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...

حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

اتفاقية جديدة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول سفر المواطنين في قطاع غزة

اعلان سما رسائل