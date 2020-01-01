وفد من "تجارة الخليل" يشارك بمعرض للصناعات الغذائية بالهند

الخليل /سما/

يشارك وفد اقتصادي من الغرفة التجارية والصناعية في الخليل بفعاليات مؤتمر ومعرض Indus -food الذي سيعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، ويعد أكبر معرض دولي للمنتجات الغذائية والزراعية ويحضره رجال أعمال وتجار من مختلف دول العالم.

وقالت سفارة دولة فلسطين في الهند في بيان اليوم الاثنين، إن الوفد يضم 40 شخصا من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الإقتصادية بالخليل برئاسة منسق لجنة العلاقات العامة، عضو مجلس الإدارة رجل الأعمال رائد ربحي البايض، ويعد الأكبر من القطاع الاقتصادي الفلسطيني الذي يزور الهند بحثا عن آفاق تبادل تجاري بين البلدين.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الهند عدنان أبو الهيجاء، أن السفارة تبذل جهدها مع الجهات الهندية لزيادة التبادل التجاري مع فلسطين وخلق تعاون وثيق وبناء بين القطاع الخاص في البلدين.

بدوره، قال البايض: إن الغرفة تولى أهمية كبيرة للتعاون الإقتصادى مع الهند في شتى المجالات، لافتا الى ان الوفد المشارك في المؤتمر إطلع على مجالات متنوعة للتعاون التجاري مع الهند.

وأكد أهمية الخليل في اقتصاد فلسطين، حيث تمثل بقطاعاتها المختلفة 45% من الاقتصاد الوطني الفلسطيني، متطرقا إلى العديد من المشروعات قيد التخطيط للتأسيس لبنية صناعية حديثة في الخليل ومن ضمنها إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة.

من جهته، قال رجل الأعمال شحدة الخياط: إن المشاركة في هذا المعرض المتخصص وفرت فرصة هامة لرجال الأعمال من الخليل للإطلاع على فرص الإستثمار والتعاون مع القطاع الخاص الهندي في مختلف المجالات.

وأضاف أن العديد من اللقاءات الجانبية تمت مع ممثلي الشركات الهندية تطرقت إلى فرص التعاون المشترك، مؤكدا أهمية المشاركة في المعارض الدولية لدورها في فتح آفاق التبادل الإقتصادي لرجال الأعمال الفلسطينيين مع دول العالم.