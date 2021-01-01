  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 156 حالة

الإثنين 22 مارس 2021 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 156 حالة



غزة / سما /

ارتفعت اليوم الاثنين حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، حيث بلغ 6 حالات وفاة و(358) إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة أجرت 2576 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الموجز أن الوزارة سجلت ( 358 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت الوزارة تعافي 156 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 59330 إصابة، فيما بلغ اجمالي الحالات النشطة 3100 حالة، واجمالي المتعافين 55642 حالة، واجمالي الوفيات 588 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 116 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 68 حالة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

إسرائيل تكشف عن سلاحها العسكري المستقبلي خلال ساحة المعركة

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الأخبار الرئيسية

حماس

نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

اعلان سما رسائل