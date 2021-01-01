  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا

الإثنين 22 مارس 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة حركة حماس في المنطقة وقدرتها على الوصول إلى إسرائيل.
 
وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة هلا، "إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا".
 
وأكد نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تكون الدولة الأقوى في المنطقة، بين نهر الأردن والبحر، لنحافظ على وجودنا بعيداً عن المفهوم المتطرف ضدنا.
 
حول الشعور السائد بأنه يقوم بتأجيل وتهميش الموضوع الفلسطيني أضاف نتنياهو: "اعتقد أنه يهمش نفسه بسبب السياسية الفلسطينية الداخلية ووجود مشاكل كثيرة هنالك، ولا أريد التطرق إليها لأنها تتعلق بصراعات القوى هناك"، على حد زعمه.
 
وأشار نتنياهو إلى أن قيام دولة فلسطينية سيتحقق ولكن من خلال اتفاقيات السلام مع الدول العربية وليس مع الفلسطينيين.

#نتنياهو #اسرائيل #حماس #قطاع غزة #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

إسرائيل تكشف عن سلاحها العسكري المستقبلي خلال ساحة المعركة

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 156 حالة

صحيفة: تعثر ادخال المنحة القطرية الى غزة و الأجهزة الأمنية ترفع درجة استنفارها الأمني

«حماس» و«فتح» تحسمان أمرهما : نحو قوائم انتخابية منفصلة

ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

اعلان سما رسائل