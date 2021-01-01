نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا

القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة حركة حماس في المنطقة وقدرتها على الوصول إلى إسرائيل.



وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة هلا، "إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا".



وأكد نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تكون الدولة الأقوى في المنطقة، بين نهر الأردن والبحر، لنحافظ على وجودنا بعيداً عن المفهوم المتطرف ضدنا.



حول الشعور السائد بأنه يقوم بتأجيل وتهميش الموضوع الفلسطيني أضاف نتنياهو: "اعتقد أنه يهمش نفسه بسبب السياسية الفلسطينية الداخلية ووجود مشاكل كثيرة هنالك، ولا أريد التطرق إليها لأنها تتعلق بصراعات القوى هناك"، على حد زعمه.



وأشار نتنياهو إلى أن قيام دولة فلسطينية سيتحقق ولكن من خلال اتفاقيات السلام مع الدول العربية وليس مع الفلسطينيين.