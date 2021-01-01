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بعد شهور من الانقطاع..

ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس

الأحد 21 مارس 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، عن استئاف المباحثات لابرام صفقة تبادل اسرى مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة عدة أطراف إقليمية وذلك بعد شهور من انقطاعها..

وقال المراسل العسكري لموقع واللا الاسرائيلي أمير بوخبوط، إنه وبعد شهور من الانقطاع عادت المباحثات لصفقة تبادل مع حماس.

وأشار بوخبوط الى أنه في الأسابيع الأخيرة عادت الأطراف للمفاوضات بهدف استغلال الانتخابات في إسرائيل وغزة، لافتا الى أن المفاوضات تنعقد بوساطة عدة أطراف إقليمية.

وذكر المراسل العسكري لـ"واللا" نقلا عن مصادر أمنية قولهم: إنه لا يوجد تقدم في مسألة الإفراج عن أسرى لديهم دم على أياديهم.

#صفقة تبادل الأسرى #حركة حماس #اسرائيل #الجنود الاسرى #الجيش الإسرائيلي #غزة

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