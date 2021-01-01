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الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21 مارس 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2591 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 146 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 58972 إصابة بينها 2904 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55486 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 582 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 113 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 72

#غزة #فيروس كورونا #وزارة الصحة

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