العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

غزة / سما /

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات السعودية، ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد الخضري ممثل حركة "حماس" في الرياض، ونجله هاني المعتقلين في سجون المملكة.

وانتقدت المنظمة في بيان صحفي حرمان الأب وولده من العلاج، كما التسبب في تراجع حالتهما الصحية بالإهمال.

وقال تقرير “أمنستي” إنه في وقت سابق من العام الجاري 2021، فقد الدكتور محمد الخضري القدرة على تحريك يده اليمنى، وبعض أسنانه، مشيرةً إلى انه "يعتمد على نجله المحتجز معه من أجل إطعامه ومساعدته في السجن".

وفي شهر تشرين الثاني من العام المنصرم 2020، تم نقل الدكتور الخضري ونجله هاني إلى أبها. وهي منشأة تفتقر إلى الأخصائيين الطبيين والرعاية الصحية السليمة التي تحتاجها حالته الصحية.

وتوجهت منظمة العفو الدولية بالخطاب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، داعية إياه إلى ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها من الصحة ضد الدكتور محمد الخضري والدكتور هاني الخضري.

وأكدت المنظمة على ضرورة إطلاق سراح الأب ونجله.