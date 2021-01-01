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الرجوب يتحدث عن قائمة فتح الانتخابية: لم يتم التشاور مع حماس حول تشكيل قائمة مشتركة!

السبت 20 مارس 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتحدث عن قائمة فتح الانتخابية: لم يتم التشاور مع حماس حول تشكيل قائمة مشتركة!



رام الله /سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، مساء السبت: إنه "لم يتم التشاور مع حركة حماس حول تشكيل قائمة مشتركة"، مبينًا أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الرجوب في لقاء عبر (تلفزيون فلسطين): "لم نطرح على الجبهة الشعيبة خوض الانتخابات ضمن قائمتنا"، متابعًا: "وفق حديث رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر من المستحيل تعديل قانون الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي".

وذكر أن قائمة حركة فتح للمجلس التشريعي ستضم 132 مُرشحًا.

وأوضح أن الأسير مروان البرغوثي، وحسين الشيخ توافقوا على رؤية وطنية وهو ملتزم بها، لافتًا إلى أن مركزية فتح ستناقش قائمتها للمجلس التشريعي وفق الآليات المعلنة عنها في جلستها المقبلة.

#جبريل الرجوب #قائمة فتح الانتخابية #حركة فتح #حركة حماس #الجبهة الشعبية #مروان البرغوثي #مركزية فتح

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