بعدسة جورجينا... جانب من الحياة العائلية اليومية مع رونالدو

روما/سما/

هنأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقها النجم البرتغالي كريستيانو، هداف يوفنتوس، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن الموسم الماضي (2019-2020).

وشاركت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 24 مليون شخص، صورة لكريستيانو رونالدو مع جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو".









كما نشرت عارضة الأزياء مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" أيضا، لجانب من الحياة العائلية اليومية، يظهر فيها الدون البرتغالي وهو يلعب مع أولاده بكرة القدم في حديقة منزله، كما يظهر كريستيانو جونيور الابن البكر للنجم البرتغالي، وهو يصقل مهاراته الكروية.









ووجه كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، رسالة لمشجعي فريقه ومحبيه حول العالم، ولزملائه في "البيانكونيري"، عقب الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، من قبل اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم.

ونشر رونالدو صورته مع الجائزة، وكتب عبر حسابه الشخصي "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 271 مليون شخص: "لم يكن من الممكن أن أكون أكثر سعادة وفخرا بجائزة أفضل لاعب في العام التي حصلت عليها للمرة الثانية منذ وصولي إلى إيطاليا، شكرا جزيلا على هذا التقدير لاتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين ويوفنتوس وزملائي في الفريق والمشجعين... أخيرا، أود أن أعد جميع مشجعي يوفنتوس بأننا سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأنه لا يزال بإمكاننا جميعا، أن يكون لدينا أسباب للاحتفال بهذا الموسم، حتى النهاية".



ويعد كريستيانو رونالدو ثالث لاعب يفوز بالجائزة مرتين على التوالي في الدوري الإيطالي، بعد الثنائي: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو المدرب الحالي لليوفي.

وشارك رونالدو الموسم الماضي في 33 مباراة، وأحرز 31 هدفا وصنع 6 أهداف، وتوج مع يوفنتوس بلقب بطل الدوري الإيطالي، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الوصيف، واحتل "صاروخ ماديرا" المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف شيرو إيموبليلي مهاجم لاتسيو.

يذكر أن الدون البرتغالي ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.