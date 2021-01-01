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شاهد .. رابط مباراة النصر والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 20 مارس 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. رابط مباراة النصر والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الباطن بث مباشر المقرر لها أن تجري اليوم السبت ضمن لقاءات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

مباراة النصر والباطن مباشر تكون الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة الرياض عبر قناة السعودية الرياضية الثالثة المفتوحة مجانا (KSA Sports 3 HD) بتعليق عبدالله الغامدي.

ويدير الحكم محمد الحربي موقعة الباطن ضد النصر من ملعب مرسول بارك الذي يحتضن اللقاء كونها بالدور الثاني علما أن مباراة الذهاب جرت في استاد الخصم الآخر وانتهت بفوز العالمي.

وتمكن لاعبو النصر من تحقيق فوز شاق على الباطن بهدفين مقابل هدف في الذهاب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وسط أفضلية واضحة له طوال مجريات المباراة المثيرة في ذلك الوقت.

رابط مباراة النصر والباطن مباشر:

وقررت القنوات الرياضية إسناد مهمة إدارة الاستيديو التحليلي لمباراة النصر والباطن إلى الإعلامي عبد العزيز البكر على أن يكون مراسلا له من مرسول بارك الزميل المراسل ناصر الشيبان.

كما تستعين السعودية الرياضية بالمحللين بدر الحقباني ومحمد عبد الجواد للوقوف على الحالات التي تستدعي رأيا فنيا، بالإضافة إلى أحد الخبراء التحكيميين الكبار في الدوري السعودي.

ويأمل العالمي أن ينهي هذه الجولة ومعه ثلاث نقاط جديدة تساعده في المنافسة على لقب دوري المحترفين هذا الموسم على الرغم من التعثر غير المبرر في الجولات الاولى.

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