"كاف" يحدد موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

القاهرة/سما/

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراة الفريق أمام فريق المولودية الجزائري في بطولة إفريقيا، وأخطر “كاف” مسؤولي النادي بإقامة المباراة يوم السبت الموافق 3 إبريل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو، ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية.

من ناحية أخرى حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحديد الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه، خلال مواجهة الترجى التونسى التى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وراجع كارتيرون الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال لقاء الترجى، من أجل الوقوف عليها والعمل على معالجتها فى التدريبات الجماعية التى ستبدأ يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل الفريق عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة الترجى.

ويعمل الخواجة الفرنسى على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق الأبيض، حيث أكد أن الزمالك يعانى من هبوط فى معدل اللياقة الأمر الذى أدى لتدهور نتائجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بخلاف العامل النفسى الغير جيد لدى اللاعبين.

ويتبقى للزمالك مباراتين فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة.