  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2021 دور ربع النهائي

الجمعة 19 مارس 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2021 دور ربع النهائي



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في جميع الدول العربية والعالم، رابط مشاهدة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعام 2021 التي تجري اليوم الجمعة أي بعد قليل.

قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تبث الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الواحدة لدى القاهرة والقدس والخرطوم، على قنوات بي إن سبورت الرياضية.

ولا تزال المنافسة كبيرة في ربع النهائي على الرغم من خروج برشلونة ويوفنتوس على يد باريس سان جيرمان وبورتو تواليا في الدور الماضي، إلا أن البطل التاريخي ما زال موجودا هناك.

قرعة دوري أبطال أوروبا مباشر:

 

ويأمل ريال مدريد في أن ينجح بالتتويج بهذا اللقب الذي اعتاد عليه كثيرًا السنوات الماضية، مع العلم أنه لم يواجه خصما قويا حتى اللحظة ويعاني من تراجع المستوى دائما محليا.

وتخشى جميع أندية العالم مواجهة العملاق الألماني بايرن ميونخ الذي يضع أمامه هدف تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، فيما يأمل مانشستر سيتي الابتعاد عنه ومواصلة التقدم.

قرعة الدوري الأوروبي مباشر:

ولا يعرف ربع النهائي أي حسابات سابقة، إذ من المحتمل تكرار مواجهات لفرق لعبت ضد بعضها في دور المجموعات الأول الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام كل الخيارات الممكنة لكل الأندية.

وأفادت بي إن الإخبارية بأن قرعة أوروبا مباشر تنقل بعد لحظات ويسبقها استيديو تحليلي بحضور أبرز نجوم التحليلي الأوروبي، وكذلك تواجد افتراضي لممثلين عن الفرق المشاركة فيها.

#بث مباشر #دوري أبطال أوروبا #قرعة دوري الأبطال #قرعة ربع النهائي #مباشر #الدوري الأوروبي #قرعة الدوري الأوروبي #قرعة أبطال أوروبا مباشر

الأكثر قراءة اليوم

"ماما سامية"... أول رئيسة أفريقية مسلمة ومحجبة (صور)

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

تركيا تبلغ قنوات الإخوان رسميًا بمنع الهجوم على مصر ووقف البرامج السياسية

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

اختفاء غواصة روسية تحمل صواريخ كروز قبالة "سواحل إسرائيل"

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 153 حالة

حماس تعقب على ما يتم تداوله بشأن تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

الاحتلال يخطط لربط تل أبيب ومستوطنات شمالي الضفة بقطار

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

صحيفة عبرية: إسرائيل والانتخابات المقبلة.. من ائتلاف برأسين إلى حكومة مسخ!

اعلان سما رسائل