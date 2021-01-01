بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2021 دور ربع النهائي

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في جميع الدول العربية والعالم، رابط مشاهدة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعام 2021 التي تجري اليوم الجمعة أي بعد قليل.

قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تبث الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الواحدة لدى القاهرة والقدس والخرطوم، على قنوات بي إن سبورت الرياضية.

ولا تزال المنافسة كبيرة في ربع النهائي على الرغم من خروج برشلونة ويوفنتوس على يد باريس سان جيرمان وبورتو تواليا في الدور الماضي، إلا أن البطل التاريخي ما زال موجودا هناك.

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ويأمل ريال مدريد في أن ينجح بالتتويج بهذا اللقب الذي اعتاد عليه كثيرًا السنوات الماضية، مع العلم أنه لم يواجه خصما قويا حتى اللحظة ويعاني من تراجع المستوى دائما محليا.

وتخشى جميع أندية العالم مواجهة العملاق الألماني بايرن ميونخ الذي يضع أمامه هدف تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، فيما يأمل مانشستر سيتي الابتعاد عنه ومواصلة التقدم.

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ولا يعرف ربع النهائي أي حسابات سابقة، إذ من المحتمل تكرار مواجهات لفرق لعبت ضد بعضها في دور المجموعات الأول الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام كل الخيارات الممكنة لكل الأندية.

وأفادت بي إن الإخبارية بأن قرعة أوروبا مباشر تنقل بعد لحظات ويسبقها استيديو تحليلي بحضور أبرز نجوم التحليلي الأوروبي، وكذلك تواجد افتراضي لممثلين عن الفرق المشاركة فيها.