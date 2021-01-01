قضية محمد الحمود ومودل روز .. من هو نيكولا ؟

الرياض / سما

نشر محمد الحمود زوج مودل روز تفاصيل الخلاف الأخير الذي حدث بينهما، معلنا عن اكتشافه ارتباطها الفترة الماضية بشخص يدعى نيكولا دون أن يوضح ما إذا تم الانفصال الفعلي معها.

وتصدرت قضية محمد الحمود ومودل روز موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية وعدد من البلدان الخليجية، بعد أن أثارت جدلا واسعا وضجة كبيرة بتصرفها الأخير.

وقال محمد الحمود : "بعد حفلة زواج جميلة ممتعة للحضور سافرنا لشهر العسل ونحن مسافرين طلبت روز مني تكمل دراستها في أمريكا وبعد عشان طموحها تكون مودل، وهذا الطلب كان صعب بالنسبة لي بسبب وظيفتي وأعمالي التجارية بالسعودية، قلتلها وقتها أعطيني مهلة أفكر وأشوف".

وأضاف : "بعد فترة من رجعتنا من شهر العسل، قررت أسوي لها جلسة تصوير بالرياض عشان أعرف الأشياء التي تحتاجها في هذا المجال ومن هنا فاجأتها بتذكرتين لي ولها إلى شيكاغو، طبعا هي مصدومة من الفرحة وقالت لي شغلك وأمورك الثانية وش راح يصير فيها".

وتابع : "قلت لها الشغل استقلت منه والأمور الثانية تحت أمرك وتصرفك الآن، نقطة مهما أنا قلت لروز كل شيء أسويه تجاريا انتي بتكوني فيه لانه ما بي لا سمح الله يصير فيني شي وهي تكون متورطة وهي بأمريكا أو حتى في السعودية".

وأردف : "هذه الفكرت أخذتها من أمي بسبب وفاة أبي وأنا صغير، بالعربي كنت أسوق مستقبل لها ولأولادها بعد، وبعد ما وصلنا أمريكا كملنا حياتنا طبيعية ولا فيه أي مشاكل ولله الحمد وروز طلبت مني نعلن زواجنا بس أنا رفضت عشان مكان عملي الجديد في أمريكا وعشان لم نستقر بعد وهذا سبب عدم تواجدي على الساحة كنت فقط خلف الكواليس وادعمها بكل ما أملك".

واستمر محمد الحمود في سر قصته، حيث وصل إلى تاريخ 19 فبراير العام الماضي حينما التقت مودل روز بشخص يدعى نيكولا في حفلة مع أصدقائها، ومن هنا بدأت تتغير إلى شخص آخر وأصبحت معصبة والتفاهم معها صار صعب وأفكارها تشتت ولم أتمكن من فهم أمرها.