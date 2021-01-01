  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنانة منى بدر التي غنى لها عبد الحليم أشهر أغانيه..صورة

الخميس 18 مارس 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة منى بدر التي غنى لها عبد الحليم أشهر أغانيه..صورة



القاهرة/سما/

توفيت صباح اليوم، الفنانة المصرية منى بدر التي شاركت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بطولة فيلمه "فتى أحلامي"، عن عمر يناهز 85 عاما.

واعتزلت بدر الحياة الفنية مبكرا بعد ظهورها في 3 أفلام فقط وغنى لها العندليب أغنيته الشهيرة "خسارة فراقك يا جارة"، وسافرت إلى أمريكا في هجرة استمرت حوالى 30 عاما.

أعلن الموسيقار يحيى خليل، خبر وفاة مني بدر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت في السينما المصرية باسم (منى بدر)، وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة".



منى بدر

ونشر خليل، صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة وأخرى لها مع عبدالحليم حافظ في فيلم "فتى أحلامي".

وظهرت منى بدر بالفيلم اللبناني "كلنا فدائيون" الذي تم عرضه عام 1969، وتناولت قصته كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي ثمانينات القرن الماضي كظهورها في فيلمها الثالث من خلال السينما السورية، وذلك عبر دور لعبته في فيلم "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين.

#وفاة الفنانة منى بدر #عبد الحليم حافظ #بطولة فتى أحلامي #وفاة ماري النجار #كلنا فدائيون
صورة

الأكثر قراءة اليوم

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

صحيفة عبرية : الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الشيخ يرد على تصريحات ريفيلين بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات الفلسطينية

أمهلتها 30 يوما للرد .. إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة

وفاة الرئيس التنزاني بكورونا

الأخبار الرئيسية

قيادي فتحاوي عن مبدأ الشراكة مع حماس: ماذا جرى عند ساعة الانتخابات؟

داخلية غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: كل السيناريوهات قائمة.. وسنتخذ إجراءات أكبر

الرئيس يقرر إقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

الصحة بغزة توجه رسالة هامة للمواطنين: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والايام القادمة ستكون حاسمة!

"لا يوجد شعب فلسطيني".. وزير اسرائيلي يهاجم الاسلام: "دين عنف وإرهاب" ومنصور عباس يعقب

اعلان سما رسائل