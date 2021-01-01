متى تصبح آلام الرقبة من أعراض الأمراض الخطيرة

وكالات / سما /

يمكن أن تحدث آلام الرقبة في عدة حالات، ويحتاج كل منها إلى مشورة الطبيب المناسب.

وقالت الطبيبة المعالجة ليودميلا لابا لقناة "زفيزدا" الروسية، يمكن أن يحدث الألم في الرقبة في العضلات عندما يعاني الشخص من مشاكل في العمود الفقري.

وقالت: "عندما يحدث هذا الألم عند تحريك الرأس، من أجل إثبات سببه، لا بد من استبعاد العدوى الفيروسية، والتي يمكن أن تعيش في العُقَد في الرقبة أو في الخلايا العصبية. في هذه الحالة، تحتاج إلى استشارة طبيب الأمراض المعدية. وإذا لم يتم تأكيد الإصابة، فأنت بحاجة إلى استشارة الجراح أو المعالج. إذا كانت الآلام موجودة مباشرة في الرقبة يمكن أن تنخر العظم".

يشير الألم في الرقبة والشعور بوجود كتلة في الحلق، حيث يكون البلع مؤلمًا، إلى تشخيصات أكثر خطورة. في مثل هذه الحالات، يجب عليك الاتصال على الفور بطبيب الغدد الصماء، وفقا للطبيبة.

وأوضحت لابا: "لأن هذا الألم يحدث بسبب كثرة الوحيدات العدوائية (داء التقبيل)، عندما يكون هناك تورم قوي في الحلق وينتج عن ذلك نهايات عصبية".

إن أشد آلام الرقبة بالنسبة للمتخصصين هي عندما يبدأ الألم في مؤخرة الرأس وينزل إلى أسفل العمود الفقري على طول العمود الفقري العنقي.

وعلقت الطبيبة: "لأنه في هذه اللحظة يرتفع ضغط دم الشخص ويحتاج إلى السيطرة عليه على الفور. في مثل هذه الحالات، من الضروري زيارة المعالج، لأن هذا يتحدث عن أزمة خطيرة في ارتفاع ضغط الدم".