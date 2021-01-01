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الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 123 حالة

الخميس 18 مارس 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 123 حالة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2458 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 123 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 58161 إصابة بينها 2505 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55083 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 573 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 58.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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