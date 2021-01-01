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الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 حالة

الأربعاء 17 مارس 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 205 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2792 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 205 حالات من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 57891 إصابة بينها 2359 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 54960 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 572 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 56.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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