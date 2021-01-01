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هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

الأربعاء 17 مارس 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..



غزة / سما /

أكدت  مصادر «حمساوية» أن حركة حماس في انتظار نتائج حوارات القاهرة الجارية لإعلان شكل مشاركتها في الانتخابات.

واوضحت تلك المصادر ان الحركة تضع قائمة فصائلية موحّدة كأولوية حالياً، لكن لا يزال خيار قائمة خاصة بها مطروحاً بقوة في ظلّ استطلاعات الرأي الأخيرة التي باتت تعطيها ما بين 42 - 45% من مقاعد «التشريعي».

من ناحية ثانية، كشفت قناة «الكوفية» رفْض الرئيس عباس وصول عشرين ألف جرعة من لقاح «كورونا» روسي الصنع، مُقدَّمة من دحلان بدعم من الإمارات، إلى الضفة، على رغم الوضع الصحي الصعب هناك.

وقالت «الكوفية» إن نقاشاً حول اللقاح الروسي المُقدَّم من الإمارات جرى بين وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، والرئيس عباس، خلص إلى رفض الأخير استقبال اللقاحات أو التعامل معها.

#حماس #الانتخابات الفلسطينية #لقاح كورونا #دحلان #الرئيس عباس

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