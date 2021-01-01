الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

غزة /سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحية، إن الحركة تفضل خيار القائمة الموحدة من أوسع طيف سياسي لا تستثني أحدا، مبيناً أنها جاهزة لكل الخيارات.

وأضاف الحية في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس متفائلة بلقاءات القاهرة، وذاهبة إلى الانتخابات، وستتقبل النتائج أيا كانت.

وأوضح الحية أن حوار القاهرة سيناقش العديد من القضايا، أبرزها المجلس الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير، والقضايا التي ما زالت تحتاج إلى متابعة، والقضايا التي تحتاج إلى اتفاق وطني.

وبيّن أن حماس لا تضع أي فيتو على أي شخصية وطنية يتم الاتفاق عليها للترشح للانتخابات الرئاسية، مبينا أن الحركة تدعم خيار الاتفاق على شخصية وطنية.

وأضاف أن المجتمعين في القاهرة أكدوا ضرورة الانتهاء من الانتخابات وفقا للمراسيم التي صدرت، بدءاً من الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وانتهاء بالمجلس الوطني.

ونوه الحية بأن الكل الفلسطيني مصمم على الوصول إلى مرحلة المجلس الوطني.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تكون المرجعية القانونية والعدلية للانتخابات هي مرجعية واحدة ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية في غزة والضفة.