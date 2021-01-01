  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ندعم خيار الاتفاق على شخصية وطنية لانتخابات الرئاسة

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات



غزة /سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة د. خليل الحية، إن الحركة تفضل خيار القائمة الموحدة من أوسع طيف سياسي لا تستثني أحدا، مبيناً أنها جاهزة لكل الخيارات.

وأضاف الحية في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس متفائلة بلقاءات القاهرة، وذاهبة إلى الانتخابات، وستتقبل النتائج أيا كانت.

وأوضح الحية أن حوار القاهرة سيناقش العديد من القضايا، أبرزها المجلس الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير، والقضايا التي ما زالت تحتاج إلى متابعة، والقضايا التي تحتاج إلى اتفاق وطني.

وبيّن أن حماس لا تضع أي فيتو على أي شخصية وطنية يتم الاتفاق عليها للترشح للانتخابات الرئاسية، مبينا أن الحركة تدعم خيار الاتفاق على شخصية وطنية.

وأضاف أن المجتمعين في القاهرة أكدوا ضرورة الانتهاء من الانتخابات وفقا للمراسيم التي صدرت، بدءاً من الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وانتهاء بالمجلس الوطني.

ونوه الحية بأن الكل الفلسطيني مصمم على الوصول إلى مرحلة المجلس الوطني.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تكون المرجعية القانونية والعدلية للانتخابات هي مرجعية واحدة ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية في غزة والضفة.

#حركة حماس #خليل الحية #حوارات القاهرة #المصالحة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا 2021

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر

صور : ​باخرة مصرية تجتاز الحدود البحرية باتجاه غزة

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

الأخبار الرئيسية

90

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

اشتيه: قنوات الاتصال مع الإدارة الامريكية عادت من جديد.. واتصال قريب بين الرئيس عباس وبايدن

00

شاهد: "سما الاخبارية" تنفرد بنشر برنامج جلسات الحوار الوطني المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

نص الوثيقة.. تفاصيل جلسة حوار القاهرة: الفصائل وقعت على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات..

وزيرة الصحة: الحالة الوبائية خطيرة وستصلنا قريبا دفعة من لقاح كورونا من كوفاكس

اعلان سما رسائل