مشفى عمر القاسم في قلقيلية يتسلّم 10 أجهزة تنفس اصطناعي

قلقيلية /سما/

سلّمت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، مشفى الشهيد عمر القاسم في بلدة عزون، 10 أجهزة تنفس اصطناعي "High flow nasal cannula - AIRVO 2"، لصالح مرضى فيروس "كورونا".

وذكر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، في تصريح صحفي، أنّ لجنة الطوارئ الطبية في المحافظة قررت شراء هذه الأجهزة لتكون رافدًا مساعدًا في علاج مرضى "كورونا"، في ظل تزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ.

وحثّ رواجبة، المواطنين، على الالتزام بتعليمات الحكومة للتخفيف على المستشفيات، وليتمكن الأطباء من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، واتباع سبل السلامة والوقاية للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

وجاءت هذه الأجهزة، ضمن خطة اللجنة الطبية العليا لإسناد القطاع الصحي، حيث تم أمس، تسليم 8 إسطوانات أوكسجين لصالح مشفى عزون، كما تم شراء 10 مولدات أوكسجين منزلية لصالح مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، في التاسع من الشهر الجاري.