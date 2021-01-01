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شارك في مسلسل "رأفت الهجان".. وفاة الممثل المصري عادل هاشم

الثلاثاء 16 مارس 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شارك في مسلسل "رأفت الهجان".. وفاة الممثل المصري عادل هاشم



توفي مساء يوم الاثنين الممثل المصري عادل هاشم عن عمر ناهز 82 عاما.

وعادل هاشم من مواليد 19 فبراير 1939، حيث نشأ في حي السيدة زينب والتحق بالمدرسة السعيدية.

وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، ثم حصل على الدكتوراه، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

ومن أهم أدواره هو مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد الفنان الراحل في حوار تليفزيوني أن الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث.

كما قدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها: "الراجل اللي باع"، "عفريت النهار"، "ناصر 56"، "ساعتان من الرعب"، "90 دقيقة"، "حرب إيطاليا"، "بلية ودماغه العالية"، "إلا ابنتي"، "الطاووس".

#عادل هاشم #رافت الهجان #مصر رافت الهجان

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