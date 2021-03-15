  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟



غزة/سما/

أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاثنين 15/3/2021، أن جلسة الحوار الفصائلية في العاصمة المصرية القاهرة ستبدأ غداً وتستمر لمدة يومين وستناقش موضوعات هامة.

وأوضح الغول في تصريح صحفي، أن لقاءات الحوار الوطني ستُشارك فيها الفصائل التي ستصل تباعاً للقاهرة، وسيناقش عدة ملفات، فضلاً عن مشاركة لجنة الانتخابات المركزية.

وبين الغول، أن الحوار والجولة الحالية ستناقش ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، حيث سيُخصص لمناقشة كيفية اجراء انتخابات المجلس الوطني، ومناقشة أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، وثم البرنامج الوطني الذي من المفترض أن يتم التوافق عليه من الكل الفلسطيني.

ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات وفق مرسوم رئيس السلطة محمود عباس، في 22 مايو/أيار 2021 للانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

وأشار الغول إلى أنه سيتم وضع أمام المجتمعين قضايا تخص المجلس التشريعي، خاصةً أن لجنة الانتخابات ستشارك في جلسة الحوار الحالية.

وأكد الغول، أن جلسة الحوار الحالية ستأخذ حيزاً من النقاش، لتذليل كافة العقبات أمام الانتخابات، مستدركاً:"لكن من يسعى للوصول للانتخابات لإنهاء الانقسام عليه أن يذلل العقبات للوصول للانتخابات."

وبشأن ملف تأمين الانتخابات، قال الغول:"كون أن هذا الملف سيتم طرحه على طاولة النقاش والحوار، إذن فهو موضوع شائك، لأنه حتى اللحظة يتم اعتبار أن الأمن في قطاع غزة جهاز لا يخضع للجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية".

وعن إمكانية عقد جولات حوار أخرى للفصائل، أوضح الغول، أن عقد جولات أخرى يترتب على نتائج جلسة الحوار الحالية، معتقداً أن الجميع حريص على تذليل كافة العقبات.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاءً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات، جلها تتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر في مارس الحالي، وإطلاق الحريات وحرية عمل لجنة الانتخابات في الضفة وقطاع غزة.

#الجبهة الشعبية القيادة العامة #القاهرة #الانتخابات الفلسطينية #حوار القاهرة #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض..فيديو

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الرجوب: أعداؤنا يحاولون إنزال نظام سياسي بـ(البراشوت) ولا خيار سوى إنهاء الانقسام

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

قيادي بفتح: مروان البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للمجلس التشريعي

الملك عبد الله

"يديعوت": الاختبار الأردني أمام المدرستين الإسرائيليتين.. ملكي أم حكم فلسطيني في الضفتين؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

اعلان سما رسائل