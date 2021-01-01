الكويت : رابط حجز موعد جمعية أو مستشفى و مستوصف لعام 2021

الكويت / سما

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن إعادة تفعيل رابط حجز موعد تسوق للجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الخدمة متوفرة في الوقت الحالي لجميع المواطنين الذين لديهم مواعيد.

وأفادت الوزارة في تصريح لها بأنه يمكن الدخول على رابط حجز موعد للجمعية التعاونية أو المستشفى أو المستوصف وأي خدمات أخرى، مشددة على ضرورة كتابة البيانات المطلوبة كاملة.

وقالت: ضمن جهود وزارة التجارية لتطوير خدماتها ومن أجل مواكبة التوصيات بالحد من التزاحم والانتظار في الأسواق، تم إطلاق خدمة حجز مواعيد مراكز التسوق الغذائي المختلفة عبر خطوات.

وأضافت: أن ذلك يتم عبر الدخول لموقع حجز مواعيد التسوق الغذائي، وإدخال البيانات اللازمة في الخانات المخصصة لها ثم اختيار سبب الحجز وموعد الحجز المناسب وتأكيده مع إمكانية التغيير.

رابط حجز موعد من وزارة التجارة الكويتية: اضغط هنا

وحسب الوزارة، يطلب منك فور الدخول على منصة حجز الموعد، وضع الرقم المدني ورقم مسلسل البطاقة والاسم والبريد الإلكتروني والهاتف النقال سبب الحجز بالإضافة إلى المنطقة المقيم فيها.

ولفتت إلى أهمية الاحتفاظ ببيانات الحجز وإظهاره لدى الجهات الأمنية حال قابلتك أثناء التسوق، مع العلم أن ذلك يأتي نتاج تعاون مستمر خلال فترة الجائحة بين وزارتي الإعلام والتجارة في الكويت.

وأطلقت الوزارة أيضا خدمة حجز مواعيد الجمعيات التعاونية عبر الهاتف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو 137، حيث أوقات العمل من الخامسة مساء حتى العاشرة في ذات اليوم.