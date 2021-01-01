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مشاهدة مباراة الوحدة وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الإثنين 15 مارس 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدة وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة أبها ضد الوحدة بث مباشر المقررة يوم الإثنين 15 مارس 2021 في سياق لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الوحدة ضد أبها مباشر يبث الساعة السابعة وعشرة دقائق بتوقيت المملكة من استاد مدينة الملك عبدالعزيز على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت سمير المعيرفي.

وتكون هذه المواجهة وحيدة في دوري محمد بن سلمان هذا اليوم إلى جانب مواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستضيف التعاون نظيره القادسية ويلعب الباطن مع الفيصلي.

وترجح الكفة إمكانية تفوق فريق الوحدة الليلة بالنظر إلى النتائج الجيدة الفترة الأخيرة وجاهزية اللاعبين بشكل أفضل، إلا أن أبها يظل قويا وقادرا على تحقيق كل النتائج والتوقعات.

رابط مباراة الوحدة وأبها مباشر:

وكان الفوز الأخير لفريق أبها على الوحدة قبل ما يزيد عن عامين من الآن، إذ تفوق بهدفين مقابل هدف، لكنه تعادل بعدها وخسر برباعية مرة وثلاثية نظيفة لاحقا، وهدف نظيف مؤخرا.

ويحتل أبها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف خف الفتح والرائد والباطن، ويأمل هذا المساء في أن يتمكن من فك الشراكة معهم والتقدم للأمام.

على الجهة الأخرى، الوحدة تراجع إلى الخلف ويملك 27 نقطة فقط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب وانتصاره بعد قليل على أبها يعني وصوله للمركز التاسع أو العاشر بشكل مؤقت.

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