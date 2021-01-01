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رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

الإثنين 15 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية



عمان / سما

نشرت القوات المسلحة "الجيش العربي الأردني" يوم الإثنين، رابط دور الإسكان العسكري 2021 الذي يتضمن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من القروض الإسكانية عن شهر مارس / آذار 2021.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها إن رابط دور الإسكان العسكري للقروض الإنسانية يشمل الضباط المتقاعدين وضباط الصف والأفراد، مشيرة إلى أنه يمكن فحص الأسماء الـ5000 المنشورة.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تنفيذ لتوجيهات الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، حيث كان قد وجه مؤخرا بزيادة أعداد المستفيدين من صناديق الإسكان العسكري لتسريع الدور.

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 3-2021:اضغط هنا أو اضغط هنا

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن الدفعة الثانية من المكرمة الملكية التي أطلق عليها اسم (رفاق السلاح)، مبينة أنهم استحقوا قرض صندوق الإسكان العسكري لهذا الشهر ويبلغ عددهم نحو خمسة آلاف.

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 3-2021: اضغط هنا أو اضغط هنا

وحسب مصادر أردنية، فإنه سيجري الإعلان عن آلية التحول إلى المصارف في وقت لاحق، خصوصا للأفراد الضباط الذين سوف يستفيدون من الإسكان العسكري عبر الصندوق الحكومي المخصص لهم.

وحثت الجميع خصوصا الراغبين في الاستعلام عن بياناتهم في الاسكان العسكري إلى الاستمرار في مطالعة موقع القوات المسلحة ومديرية الإسكان والأشغال العسكرية؛ لفحص استحقاق القرض.

كما جاء ضمن هذه الدفعة ثلاث وأربعين ضابطا حيث يمكن معرفة دور الإسكان العسكري من خلال زيارة الرابط المرفق أعلاه عبر إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة للتحقق من صحة الأمر.

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