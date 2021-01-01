  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه

الإثنين 15 مارس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لبيليه على إعلان رونالدو تفوقه عليه



وكالات / سما /

تفاعل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، مع إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاوزه رقمه القياسي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه كالياري، أمس الأحد، ليرفع "الدون" رصيده إلى 770 هدفا في مسيرته، ليصبح الهداف الأول في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية.

ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، بعد مباراة كالياري، رسالة عاطفية أبدى فيها إعجابه الدائم واحترامه لبيليه، وأكد في ذات الرسالة تجاوزه الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلي، موضحا أنه أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وبعد تدوينة رونالدو، كتب بيليه على حسابه في موقع  "تويتر": "كريستيانو، يا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا وهذا ليس سرا على أحد. تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية".

وتابع قائلا: "ندمي الوحيد هو عدم قدرتي على معانقتك اليوم. ولكنني أترك لك هذه الصورة في يوم تكريمك (صورة للأسطورتين وهما يتصافحان)، بحب شديد، وكرمز على صداقتنا منذ سنوات طويلة".

#بيليه #كريستيانو رونالدو #الأهداف #يوفنتوس #كالياري

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

"صدمة بتل أبيب".. تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع الاردن: نتنياهو أوعز بإغلاق المجال الجوي!

شاهد: وصول القيادي بالتيار الإصلاحي رشيد أبو شباك إلى قطاع غزة

الأسوأ حظا..شاب يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه... صور

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

هيئة المعابر: الجانب المصري فرض 25 دولاراً إضافية لكل من يغادر قطاع غزة

غزة: تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ذات الأعراض الحادة والخطيرة

الأخبار الرئيسية

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

عائلة غولدين تهاجم جيش الاحتلال : كل شيء يدخل غزة والجنود لا يعودون

الهندي

الهندي : يوجد اجماع لانتخاب مجلس وطني جديد وليس استكمالاً كما جاء في مرسوم الرئيس

860x484 (4)

صور| وفود الفصائل تغادر غزة باتجاه القاهرة تمهيدا للجولة الثانية من الحوار

اعلان سما رسائل