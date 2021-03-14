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تمور "دقلة نور" الجزائرية المفضلة لدى الأمريكيون(صور)

الأحد 14 مارس 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمور "دقلة نور" الجزائرية المفضلة لدى الأمريكيون(صور)



الجزائر /سما/

أكدت السفارة الأمريكية في الجزائر أن تمور "دقلة النور" الجزائرية، هي المفضلة لدى المزارعين والمستهلكين الأمريكيين.

وأفادت في تدوينة على "فيسبوك" بأن تمور "دقلة النور" تمثل حوالي 95٪ من شتلات مستوردة من الجزائر من إجمالي الإنتاج الأمريكي حيث يتركز 85٪ منها في "وادي كواتشيلا" بكاليفورنيا.

وأوضحت السفارة أن هناك "شارع بسكرة" و"شارع دقلة نور" وضاحية تسمى "بسكرة بالمز" في كاليفورنيا، موجودة في مدينة إنديو في منطقة وادي كواتشيلا التي يعود جزء كبير من تاريخها الزراعي إلى الجزائر.

وأشارت إلى أن التمور أصبحت من الواردات الرائجة إلى أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، لكنها لم تبق طازجة لفترة كافية نظرا للرحلة الطويلة عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة.

وذكرت أن المناخ في المناطق الداخلية الصحراوية بجنوب كاليفورنيا جد مناسب لزراعة التمور، حيث استوردت الولايات المتحدة شتلات التمر من مصر والجزائر والعراق.

وأكدت أن المزارعين والمستهلكين فضلوا إلى حد كبير صنف "دقلة نور" الجزائرية، حيث تبلغ قيمة الإنتاج السنوي للتمور في الولايات المتحدة اليوم حوالي 100 مليون دولار.

ودعت السفارة الأمريكية في آخر التدوينة الجزائريين إلى مشاركة قصص عن التاريخ الأمريكي الجزائري المشترك.

هل تعلمون أن هناك "شارع بسكرة" و"شارع دقلة نور" وضاحية تسمى "بسكرة بالمز" في كاليفورنيا؟ الثلاثة موجودون في مدينة "إنديو...

Posted by U.S. Embassy Algiers on Sunday, March 14, 2021
#دقلة نور #تمر دقلة نور

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