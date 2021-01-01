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علاج عدوى المسالك البولية

الأحد 14 مارس 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاج عدوى المسالك البولية



وكالات / سما /

حدوث عدوى المسالك البولية شائعة وتصيب الكثير من الناس، ويمكنك التغلب عليها وعلاجها من خلال إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذه المشكلة تزداد خلال فصل الشتاء، حيث يمكنك إضافة بعض الأشياء إلى نظامك الغذائي لعلاج أعراض عدوى المسالك البولية الشائعة بصورة أكبر بين النساء عن الرجال، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن القيام بها للتخلص من تلك العدوى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أعراض الإصابة بعدوى المسالك البولية

1- الشعور بحرقان وآلام أثناء التبول.

2- ظهور دم في البول.

3- الإصابة بصديد في البول.

4- كثرة التبول.

5- الغثيان.

6- فقدان الشهية والقيء عند الأطفال الصغار أيضًا من أعراض التهابات المسالك البولية.

طرق علاج آلام المسالك البولية

1- احرص على تناول عصير الليمون، من خلال عصر الليمون على ماء فاتر واشربه ممزوجًا بالملح الأسود ومسحوق الكمون.

2- سوف تستفيد أيضًا بشكل كبير من شرب عصير الجزر مع البنجر، حيث يوفر هذا الخليط راحة من التهاب المسالك البولية.

3- تناول اللبن الرائب يساعد فى علاج مشكلة التهيج أثناء التبول.

4- يوفر عصير التوت غير المُحلى راحة كبيرة أيضًا فى حالات عدوى المسالك البولية.

5- عصير البرتقال الموسمى مفيد أيضًا لعلاج الآلام الناتجة عن التهابات المسالك البولية.

6- الإكثار من شرب المياه الذى يساعد فى التبول بانتظام ومن ثم التخلص من البكتيريا التى تضر المسالك البولية ومنع العدوى.

7- تضمين الثوم لوجبات مرضى المسالك البولية، حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للجراثيم والبكتيريا.

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