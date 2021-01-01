  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تويتر تعتزم إطلاق التطبيق المنافس لـ كلوب هاوس الشهر المقبل

الأحد 14 مارس 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر تعتزم إطلاق التطبيق المنافس لـ كلوب هاوس الشهر المقبل



وكالات / سما /

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية توتير سبيسز لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر فإنها اعتبارا من الشهر المقبل سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبا جدا ... هذا ما نسعى إليه".

ويرى موقع تك كرانش أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعا جدا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"، وهو ما يعني أن توتير ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في تويتر أصبحت ملحوظة. ففي غضون بضعة أشهر فقط ، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.

#كلوب هاوس #تويتر #تطبيق

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي: إذا قررنا التصويت في الانتخابات الفلسطينية سنختار هذه الجهة

"إصابات واطلاق نار".. غزة: تفاصيل سيطرة سجين جنائي على سلاح احد عناصر شرطة الحراسة

عبد القادر يتحدث عن الانتخابات و القدوة و الخلاف بين الرئيس ودحلان

جمال الطيراوي : فصل ناصر القدوة سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة فتح

حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

كشف تفاصيل جديدة و مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية

الأخبار الرئيسية

o

خبراء يكشفون سبب تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل وماذا سيحدث إذا تدخلت أمريكا ؟

وزيرة الصحة: 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2169 حالة تعافٍ

أثار زوبعة في اسرائيل.. ليبرمان يدعو لإلقاء اليهود المتدينين ونتنياهو في "مكب النفايات"

ملحم: اختراق كبير في عملية توفير لقاحات كورونا

ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان

اعلان سما رسائل