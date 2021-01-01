تويتر تعتزم إطلاق التطبيق المنافس لـ كلوب هاوس الشهر المقبل

وكالات / سما /

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية توتير سبيسز لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر فإنها اعتبارا من الشهر المقبل سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبا جدا ... هذا ما نسعى إليه".

ويرى موقع تك كرانش أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعا جدا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"، وهو ما يعني أن توتير ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في تويتر أصبحت ملحوظة. ففي غضون بضعة أشهر فقط ، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.