سبب وفاة الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق في السعودية

الرياض / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن سبب وفاة الشيخ جابر بن شرفي ابو ساق شيخ قبائل آل فاطمة يام في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة الشيخ جابر بن شرفي جاء إثر صراع الفترة الماضية مع المرض، لافتة إلى أنه تم تشييعه ودفن جثمانه.

وتقدمت قبيلة آل محمد بن شرية وآل مسعد بصادق العزاء وخالص المواساة لقبائل آل فاطمة عامة وأسرة آل ابو ساق خاصة في وفاة الشيخ جابر بن شرفي ابوساق شيخ شمل قبائل ال فاطمة يام الذي وافته المنية هذا اليوم.

وكتب علي بن حسين أبو ساق : "بقلوب مؤمنه بقضاء الله و قدره ننعى فقيدنا الغالي الوالد الشيخ جابر بن شرفي بن جابر أبوساق شيخ شمل قبائل ال فاطمه يام رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وعصم على قلوبنا بالصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وقال ناصر القحطاني: أحر التعازي والمواساة لأسرة آل أبوساق خاصة وقبائل يام عامة في وفاة الشيخ جابر بن شرفي ابوساق والعزاء موصول لذوي الفقيد.. تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

بدوره، كتب محمد آل سفران العجمي: ببالغ الحزن تلقينا نباء وفاة فقيد الجميع الشيخ جابر بن شرفي ابوساق شيخ شمل قبائل ال فاطمة يام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

من جانبه، قال حسين مانع آل غفينه : "خالص العزاء والمواساة لكافة ال ابوساق في وفاة الشيخ جابر بن شرفي ابوساق نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون".