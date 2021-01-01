مشاهدة مباراة الوحدات والجليل بث مباشر في نهائي درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات ضد الجليل بث مباشر التي تجري اليوم السبت 13 آذار 2021 ضمن منافسات نهائي بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم.

مباراة الوحدات والجليل مباشر تنقل الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان والقاهرة والقدس من استاد الأمير محمد على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق بسام المجالي.

وسبق أن التقى الفريقان مرتين فقط تاريخيا وكانت في دوري المحترفين الأردني، حيث فاز نادي الوحدات في الأولى عام 2011 بثلاثة أهداف نظيفة، وتفوق في الثانية بهدفين دون مقابل.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الفوز سيكون من نصيب الوحدات هذا المساء، إلا أن النتائج الكبيرة وغير المتوقعة التي حققها الجليل في درع الاتحاد تؤكد المنافسة الواضحة على اللقب.

مباراة الوحدات والجليل مباشر:

وفاز الجليل في مستهل مشواره في درع الاتحاد على السلط بهدف دون مقابل، ثم انتصر على الجزيرة بركلات الترجيح (13-12) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما نجح فريق الجليل في تخطي شباب العقبة بهدف دون رد، الأمر الذي أهله إلى بلوغ المباراة النهائية عن جدارة دون أن يخسر أو تتلقى شباكه أي هدف على الرغم من قوة وصعوبة المنافسين.

أما الوحدات الذي لم يخسر أو يتلقى أهداف أيضا، فقد تغلب في افتتاح درع الاتحاد الأردني على سحاب بهدف نظيف، ثم اكتسح معان بأربعة أهداف دون رد، قبل تفوقه أمام الفيصلي بهدف واحد.