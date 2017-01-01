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أول دولة ذات غالبية مسلمة تفتح سفاراتها في القدس الاثنين المقبل

السبت 13 مارس 2021 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة ذات غالبية مسلمة تفتح سفاراتها في القدس الاثنين المقبل



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت بأن كوسوفو ستفتتح سفارتها في القدس، يوم الاثنين المقبل، كثالث دولة في العالم وأول دولة ذات غالبية مسلمة تنقل سفارتها بإسرائيل إلى مدينة القدس.


وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن المراسم لافتتاح السفارة ستجري الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين. 

ووقعت إسرائيل مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع فبراير لماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زوم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة. 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت رسميا في ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما تعتبره إسرائيل "إعلان استقلالها".

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس فكانت غواتيمالا،  بعد أمريكا.

#القدس #كوسوفو #القدس المحتلة #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #نقل السفارات الى القدس

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