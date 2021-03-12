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صحيفة بريطانية: ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع محمد صلاح

الجمعة 12 مارس 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية: ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع محمد صلاح



لندن/سما/

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن موقف ليفربول الإنجليزي من رحيل هدافه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول منفتح على بيع العديد من نجومه هذا الصيف، لكن محمد صلاح ليس منهم.

وأكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح، بل على العكس تماما، سيكون أساسا لمشروع "الريدز" الجديد، وتفكر الإدارة بتعزيز الفريق بصفقات قوية للعب إلى جانب صلاح.


وتكهنت العديد من التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة بمغادرة صلاح فريق ليفربول في الصيف المقبل، حتى أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ذكرت في تقرير لها الاثنين الماضي، أن صلاح أبلغ إدارة "الريدز" برغبته في مغادرة الفريق خلال "الميركاتو" المقبل، وأن وجهته ستكون نحو الدوري الإسباني، للانضمام لأحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

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