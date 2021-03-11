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بايدن:‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ ‌تخطت‌ ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌وحرب‌ ‌فيتنام‌ ‌وأحداث‌ ‌11‌ ‌سبتمبر

الجمعة 12 مارس 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن:‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ ‌تخطت‌ ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌وحرب‌ ‌فيتنام‌ ‌وأحداث‌ ‌11‌ ‌سبتمبر



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الذكرى السنوية الأولى لإغلاق البلاد بسبب وباء كورونا إن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر. 

 وقال الرئيس الأمريكي، في خطاب متلفز، إنه يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 أيار /مايو المقبل.


وأضاف بايدن أنه "وجه إلى جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لجميع الأمريكيين في وقت أقصاه 1 مايو المقبل".

وتابع: "سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح".

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا، مضيفا: "إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، كاشفا أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

هذا ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ1، 9 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، غداة تبنيها من الكونغرس.

وقال بايدن إن خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات كورونا ستساعد الطبقة الوسطى، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا يتمثل في هزيمة كورونا".

يذكر أن جائحة كوفيد-19 تسببت بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحد

#جو بايدن #وفيات كورونا #حرب فيتنام #احداث 11 سبتمبر #وباء كورونا #الحرب العالمية

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