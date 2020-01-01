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روسيا تبطئ سرعة تويتر وتهدد بوقفه

الخميس 11 مارس 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تبطئ سرعة تويتر وتهدد بوقفه



وكالات / سما /

قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، الأربعاء، إنها أبطأت سرعة موقع تويتر، متهمة إياه بالامتناع مرارا عن حذف محتوى محظور.

وذكرت الهيئة الروسية في بيان أنها من أجل "حماية المواطنين الروس ولحمل خدمة الإنترنت على احترام التشريعات في روسيا، اتخذت إجراءات في حق تويتر اعتبارا من 10 مارس/آذار تقوم على إبطاء سرعة الخدمة"، مهدّدة بحجب خدمة تويتر كليًا.

وقالت إن هناك أكثر من 3 آلاف تغريدة تضمّ محتوى غير قانوني حتى اليوم.

وذكرت أن تويتر رفض منذ عام 2017 أكثر من 28 ألف طلب لها بحذف محتوى مرتبط بدعارة الأطفال والمخدرات ودعوات للقاصرين إلى الانتحار.

وكانت السلطات الروسية قاضت أمس الثلاثاء 5 منصات للتواصل الاجتماعي، من ضمنها تويتر، بدعوى عدم حذفها منشورات تحث الأطفال على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار الهيئة الروسية ضد تويتر مبرر "حتى تمتثل منصات الإنترنت لقوانين البلاد"، مضيفًا بأنّ بلاده لا ترغب في منع أي شيء.

ويستخدم أنصار المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني -الذي أدى سجنه الشهر الماضي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد- تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد مساعي موسكو لفرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، والغضب مما تقول السلطات إنه تقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية.

#روسيا #تويتر #وسائل التواصل الاجتماعي

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