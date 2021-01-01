يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا بشكل درامي على يد بورتو

وكالات / سما /

ودع يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد بورتو البرتغالي في مباراة درامية جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارته في البرتغال بهدفين لهدف.

وفاز اليوفي في الإياب في مباراة امتدت لأوقات إضافية بثلاثية لهدفين لكنه ودع المسابقة بقاعدة احتساب الهدف خارج الميدان بهدفين.

تلقى اليوفي ضربة قوية بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الضيوف، ترجمها سيرجيو أوليفيرا بنجاح إلى هدف في الدقيقة 19، ليعقد الأمور على رجال أندريا بيرلو.

وتعددت محاولات اليوفي على مرمى بورتو في الشوط الأول، لكن رفاق كريستيانو رونالدو لم يتمكنوا من هز الشباك، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الفترة الأولى بتقدم بورتو بهدف.

ولم تمر سوى 4 دقائق من الشوط الثاني حتى نجح فيديريكو كييزا في تسجيل هدف التعادل بتسديدة دقيقة وقوية بعد تمهيد أكثر روعة من كريستيانو رونالدو.

وتسبب الهدف في ارتباك لاعبي بورتو، ما جعل مهدي طارمي يرتكب هفوة كلفته الحصول على الإنذار الثاني لينال الورقة الحمراء ويترك فريقه منقوص العدد في الدقيقة 54.

واستغل اليوفي النقص العددي وسجل هدف التقدم، وحمل توقيع كييزا أيضاً عند حدود الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المبدد سجل الإسباني ألفارو موراتا، هدفاً لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد التأكد من صحة قراره عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار”.

وبعد دقيقتين فقط، كاد خوان كوادرادو أن يسجل هدف التأهل لليوفي، لكن العارضة كان لها رأي آخر ووقفت مع الضيوف ومنعت تسديدة اللاعب القوية.

واتجه الفريق لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، وخلال الشوط الأول الإضافي بقيت الأمور على حالها، قبل أن يدون بورتو هدفه الثاني في الدقيقة 115 من ضربة حرة عن طريق أوليفيرا.

وفي رد فعل سريع، دون أدريان رابيو هدف يوفنتوس الثالث بضربة رأسية قوية عند الدقيقة 115، واحتسب الحكم ثلاثة دقائق كوقت مبدد للشوط الإضافي الثاني، لكن يوفنتوس ظل على حاله حتى أطلقت صافرة النهاية معلنةً فوز اليوفي بثلاثية لهدفين، لكنها نتيجة تعني خروجه من المسابقة.