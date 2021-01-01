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ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟

الأربعاء 10 مارس 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟



القدس المحتلة/سما/

زعم صحفيان إسرائيليان أن طائرة تابعة لسلاح الجو البرازيلي هبطت في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، مساء الثلاثاء، قادمة برحلة مباشرة ولأول مرة في التاريخ من إسرائيل للجزائر.

وزعم الصحفي دانييل سلامي، المتخصص في شؤون العالم العربي والعامل بصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الطائرة هبطت بمطار الجزائر "قبل دقائق".


وكان الصحفي إيتاي بلومنتال، العامل في الصحيفة ذاتها، زعم في تغريدة سابقة: "لأول مرة في التاريخ: طائرة تقلع لرحلة مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر. الطائرة التابعة لسلاح الجو البرازيلي (FAB2584) تحمل على متنها مسؤولين رفيعي المستوى، وقد هبطت بمطار بن غوريون الدولي هذا الأسبوع".



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وبحسب بيانات flihght radar التي نشرها الصحافيان فقد غيرت الطائرة مسيرها قبالة سواحل صقلية الإيطالية وانحرفت جنوبا.

ونشر الصحفيان صورا لمسار الطائرة لتأكيد أقوالهما، وتظهر فيها الطائرة المعنية وهي تغادر الأجواء التونسية وتدخل الأجواء الجزائرية، دون تبيان هبوطها في مطار العاصمة الجزائرية من عدمه.

وبالنظر لنوعية الطائرة (FAB2584) فإنها بحاجة للتزود بالوقود وهي غير مؤهلة لقطع المسافة من شرق المتوسط لغاية جبل طارق بخط مباشر.


كما نشر الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، تغريدة تزعم إجراء الرحلة الجوية المذكورة.



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ولم تعلق الجهات الرسمية في الجزائر على هذا الموضوع

والتغريدات رغم عدم تأكيد صحتها فقد نالت الكثير من التفاعلية والمشاركة

#الجزائر #اسرائيل #مطائر بن غوريون #رحلة من اسرائيل الى الجزائر

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