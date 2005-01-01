إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

وكالات

أصيب الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن "رئاسة الجمهورية"، أن بشار الأسد وزوجته ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالتهما مستقرة..

وبحسب ما نشرته صفحة "رئاسة الجمهورية"على "فيسبوك" فإنه "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد-19، أجرى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما بأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".