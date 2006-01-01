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8 فوائد صحية كبيرة لنصف ساعة من المشي يوميا

الإثنين 08 مارس 2021 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 فوائد صحية كبيرة لنصف ساعة من المشي يوميا



وكالات

هناك بعض الرياضات التي تبدو بسيطة لكنها عظيمة المردود على الصحة العامة للإنسان.

الحساب الرسمي، للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، في السعودية، على "تويتر" نصح بممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا، مؤكدا أن لذلك تأثير وفوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان.


​وأشارت صحة مكة المكرمة، أن هناك 8 فوائد لممارسة رياضة المشي لمدة نص ساعة فقط يوميا، ومنها تخفيف القلق والاكتئاب، وتقوية العظام، ومرونة المفاصل وتقوية العضلات.

وأكدت كذلك أن ممارسة هذه الرياضة يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض السمنة والقلب والسكري وضغط الدم والسكري.

وكذلك يؤدي إلى المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل، وتحسين التوازن ودفق الدم في الجسم.

وأشارت إلى أن المشي لمدة نصف ساعة يوميا يؤدي إلى تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وحرق السعرات الحرارية الزائد في الجسم.


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صح

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