كواليس "شديدة الخطورة" لفيلم براد بيت الجديد مع جوي كينغ... صور

وكالات

ينشغل الممثل الأمريكي، براد بيت، مع جوي كينغ بتصوير فيلم مشوق جديد، يشاركهما في بطولته نجوم من فئة الميجا ستار مثل، ساندرا بولوك وزازي بيتز ولوجان ليرمان.

وشوهد براد بيت إلى جانب الممثلة جوي كينغ في تصوير فيلم Train Bullet أو "قطار الرصاصة " في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، حيث قاما بتصوير مشهد حركة شديد الخطورة، حيث بدا نجم بيت صاحب الـ 57 عاما، ملطخا بالدماء مع وجود كدمات في وجهه، بعد أن تم وضع دما مزيفا على ملابسه، كما كان وجهه وذراعيه مغطيان بالغبار والدم المزيف.

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وفي تفاصيل نقلتها مجلة "هي" الفنية، كان بيت يرتدي بنطالا داكنا وأحذية تنس بيضاء، وكان يرتدي ساعة يد وسوار وخاتم في إصبعه وسلسلة حول رقبته.

براد بيت وجوي كينج يصوران فيلم مشوق جديد، يشاركهما في بطولته نجوم من فئة الميجا ستار مثل، ساندرا بولوك وزازي بيتز ولوجان ليرمان. pic.twitter.com/qFKCJGengV — مجلة هي (@hiamag) March 6, 2021



وانتشرت صور الممثل المشهور على موقع "تويتر" ارتدى براد بيت قناعا شفافا للوجه كإجراء للحماية من جائحة فيروس كورونا، قبل أن تنضم الممثلة (بنت الـ21 عاما) وهي أيضا ترتدي كماكو طبية على وجه ملطخ بالدماء في سترة وردية بالإضافة لسادرا بولوك.

Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry en el set de Bullet Train de David Leitch. pic.twitter.com/fxkjjkt5Hp — HYPE Podcast ???? (@elhyp3) March 5, 2021



مخرج الفيلم هو ديفيد ليتش، والذي سبق له أن أخرج أفلام الحركة بنجاح.

يذكر وأن الفيلم مأخوذ من رواية يابانية بعنوان (ماريا بيتل)، للكاتب كوتارو إيساكا.