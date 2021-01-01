برشلونة يفوز على اوساسونا ويشعل الصراع على الليغا..فيديو

مدريد/سما/

واصل برشلونة انتصاراته في الليجا، بالفوز على مضيفه أوساسونا (2-0)، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 26.

وسجل هدفي الفريق الكتالوني، جوردي ألبا في الدقيقة 30، وموريبا في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد أوساسونا عند 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وأشعل البلوجرانا بذلك الصراع على لقب الليجا، حيث أصبح الفارق بينه والمتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، قبل مواجهة الأخير مع جاره اللدود ريال مدريد، غدًا، في ديربي العاصمة الإسبانية، لكن الروخي بلانكوس لعبوا مباراتين أقل من برشلونة.

وبدأت مباراة اليوم بتهديد مبكر من أوساسونا، حيث كاد جوناثان كاليري يهز شباك الضيوف، عندما حاول استغلال تقدم الحارس تير شتيجن، وسدد كرة نجح الألماني في الإمساك بها، في الدقيقة 2.

وتألق تير شتيجن مجددا، في التصدي لتسديدة صاروخية من كيكي بارخا، لاعب أوساسونا، من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 14، وحولها إلى ركنية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه هيريرا حارس مرمى أوساسونا، بعد خروجه من منطقة الجزاء، وتدخله العنيف ضد ميسي، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود البرغوث في التسلل، وذلك في الدقيقة 20.

ونجح جوردي ألبا في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 30، عندما تلقى تمريرة في عمق منطقة الجزاء من ميسي، وسدد صاروخية يسارية أعلى يمين الحارس.

وحرم تير شتيجن، روبن جارسيا لاعب أوساسونا، من تسجيل هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة 33، بعدما تصدى ببراعة لتصويبته.

وحاول ميسي التسديد على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 43، لكن كرته اصطدمت بالدفاع، ومرت بجانب القائم الأيسر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بعثمان ديمبلي بدلا صامويل أومتيتي، لتتحول طريقة اللعب من (3-5-2) إلى (4-3-3)، بوجود مينجويزا ولينجليت في قلب الدفاع.

وكاد كاليري أن يسجل هدف التعادل، في الدقيقة 70، حينما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، ووجه ضربة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن، حارس برشلونة.

ونجح البديل موريبا في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة من ميسي، على حدود المنطقة، وراوغ الدفاع قبل أن يُسدد على يمين الحارس هيريرا.

وحافظ لاعبو برشلونة على تقدمهم في النتيجة، حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق الكتالوني 3 نقاط ثمينة، تزيد من فرصه في الصراع على اللقب.