الاهلي يتعادل مع فيتا كلوب (2-2)..فيديو

القاهرة /سما/

خرج الأهلي المصري بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي (2-2)، التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكونغولي ماكابي ليليبو هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد الأهلي، بعد سلسلة من الفرص الضائعة له، الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في غضون 3 دقائق، عبر كل من مهاجميه، محمد شريف ومروان محسن، في الدقيقتين (69، و71) على الترتيب.

ولكن المهاجم الكونغولي، ريكي تولينغي، أدرك التعادل لفريقه بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد القاهرة الدولي.





واكتفى الأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 4 نقاط، وبقي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الأولى، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب.

بينما يتصدر فريق سيمبا التنزاني قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد تعادله اليوم من دون أهداف أمام مضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة وحيدة.