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مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 06 مارس 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد ضمك بث مباشر التي تجري اليوم السبت 6 آذار 2021 ضمن مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

مباراة الأهلي وضمك مباشر تنقل الساعة 08:35 مساء بتوقيت مكة المركمة من استاد مدينة الملك عبدالعزيز على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

وقالت القناة على تويتر: تشاهدون اليوم عند الساعة (7:50م) الاستديو التحليلي لمباراة الاهلي وضمك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود الاستيديو التحليلي على القناة المذيع محمد خاتم والمراسل عمار باحكيم من داخل أرض الملعب لنقل جميع الأحداث والمجريات وإجراء لقاءات سريعة مع المدربين ولاعبي الفريقين.

رابط مباراة الأهلي وضمك مباشر:

ويشارك في ذات الاستيديو المحلل خالد الشنيف والكابتن بدر الحقباني للأمور الفنية خلال وبعد وقبل المباراة، إلى جانب الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد لتوضيح الحالات التي ربما تكون شائكة.

ويقود المباراة تحكيميا من الساحة فيصل البلوي ويساعده على الخطوط عبدالله زريان وخلف زيد المهنا، ومحمد النحيت حكم الفار ومساعده فيصل القحطاني، حسب ما ورد على موقع الاتحاد السعودي.

ويسعى الأهلي إلى الابتعاد عن سيناريو لقاء الذهاب الذي خسر فيه لصالح ضمك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إذ قدم الأخير لقاء سبقى في ذاكرة كل المشجعين بعد أن نجح في خطف الانتصار الثمين.

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