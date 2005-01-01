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وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

السبت 06 مارس 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع



القاهرة/سما/

أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم السبت، عن رحيل الفنانة سوسن ربيع.

وكتب عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فوازير المناسبات (1988)، وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس.

كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة.

وقدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

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