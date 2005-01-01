وزير العمل الفلسطيني: تم التوافق على أنّه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل

رام الله/سما/

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت، على أنه تم التوافق على وجوب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل.

وأوضح أبو جيش في تصريح لإذاعة صوت فلسطين: "خلال أيام سندعو لجنة الأجور لإقرار الحد الأدنى الجديد للأجور، ورفعه لمجلس الوزراء من أجل اعتماده، كنا نطمح أن يكون هذا الحد الأدنى المقرر أعلى من ذلك".

وأضاف: "لعمال طلبوا أن يكون 2450 شيكل، وأصحاب العمل طلبوا أقل، ليتم بعدها اعتماد حل وسطي، والتوافق على هذا الرقم"، منوهًا إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 1450 شيكل، لا يكفي إلى سد أي حاجات لأي عامل فلسطيني، أو موظف.





وأشار أبو جيش، إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الكبير على حياة العمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الظروف المعيشية، مردفًا: "هذا الحد الجديد سينطبق على القطاعين العام، والخاص، بالإضافة إلى كامل الوظائف مهما كانت".