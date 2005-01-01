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"بوباي روسيا": أشعر بالغباء بعد "عملية العضلات"..صور

السبت 06 مارس 2021 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بوباي روسيا": أشعر بالغباء بعد "عملية العضلات"..صور



موسكو/سما/

يواجه كيريل تيريشين، الملقب بـ"بوباي"، احتمال بتر ذراعيه، وذلك بعد حشوهما بمادة "الفازلين"، للحصول على عضلات ضخمة مفتولة.


وكشف كيريل، البالغ من العمر 24 عاما، أنه يعاني من آلام ناجمة عن "عضلات ميتة" بسبب كتل "الفازلين" الضخمة المتصلبة، التي استعملها لحشو عضلاته ثلاثية الرؤوس.

ووصف الشاب الروسي نفسه بأنه "غبي" لقيامه بمثل هذا النوع من الحقن للعضلات الزائفة، لافتا إلى أن جائحة كورونا قد تسببت في تأخير جراحة ضرورية لإزالة "الفازلين".

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن كيريل قوله، إن الأطباء أخبروه باحتمال فقده لذراعيه بسبب ما قام به عبر زراعة كتل "الفازلين" في العضلات.


وأضاف كيريل: "أعتمد الآن على جهاز المناعة الذي يواجه التهابات خطيرة، ولا أعرف ما سيجري لاحقا".

وأكد الشاب أنه يقوم بمثل هذه الحقن من أربع سنوات، دون أن يفكر بالعواقب، وقد أقنعته مؤخرا الناشطة الروسية المناهضة لعمليات التجميل، ألانا مامايفا بإزالة الحشوات المصنوعة من "الفازلين" من ذراعيه.

وحذر الجراح دميتري ميلنيكوف في وقت سابق كيريل من احتمال وفاته في حال رفض الخضوع لعملية إزالة الحشوات، مشيرا إلى أن صعوبة العمل الجراحي تكمن في العضلة المسؤولة عن تحريك الذراعين، لأن أي خطأ قد يصيب الشاب بالشلل.



أجرى كيريل عمليات حشو للعضلات

سيخضع كيريل لعملية إزالة للحشوات

كيريل تيريشين، الملقب بوباي

#بوباي روسيا #عملية العضلات #حشو العضلات
أجرى كيريل عمليات حشو للعضلات
سيخضع كيريل لعملية إزالة للحشوات

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