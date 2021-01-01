  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لوبيتيجي: برشلونة هزمنا بأقسى سيناريو في كرة القدم !

الخميس 04 مارس 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوبيتيجي: برشلونة هزمنا بأقسى سيناريو في كرة القدم !



وكالات / سما /

عبر جولين لوبيتيجي، المُدير الفني لفريق إشبيلية، عن حزنه الكبير بعد خسارة الفريق فرصة اللعب في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام برشلونة في جولة الإياب للدور نصف النهائي على أرض كامب نو بثلاثة أهداف دون رد.

وكان إشبيلية قد أنهى مُباراة الذهاب على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالفوز بهدفين دون رد، وأهدر الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 72 من لقاء الإياب كانت كفيلة بمنح الأندلسيين بطاقة  اللعب في النهائي.

وما زاد من إثارة المُباراة أن هدف برشلونة الثاني الذي أرسل المُباراة للأوقات الإضافية جاء برأسية من بيكيه في اللحظات الأخيرة من الأوقات الأصلية للمُباراة.

وقال لوبيتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”كانت مُباراة عشنا فيها الجزء الأقسي من كرة القدم وهو الإقصاء بسبب آخر لعبة في المُباراة”.

وتابع لوبيتيجي حديثه بالقول :”لقد عانينا من الجزء المُر من كرة القدم، والأمر يبقى مُتعلقاً بالنهوض سريعاً، والتفكير في الدوري الإسباني”.

وأضاف مُدرب الفريق الأندلسي قائلاً :”نحن حزينون ولكن فخورين بالمجهود الذي بذله الفريق، هناك الكثير من الأمور التي حدثت لنا”، وتابع :”تلقينا هدفاً من أول تسديدة، ولكن الفريق لم ينهار، وعمل جيداً على الجانب الدفاعي”.

#لوبيتيجي #برشلونة #كرة القدم #كأس الملك #اشبيلية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس الملك 2021

وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب السلطة وهذه نسبة رواتب موظفي قطاع غزة..

ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟ نبيل عمرو : غزة ستحاسب السلطة خلال الانتخابات المقبلة

"شمالي" : كل غزة تستحق "كوبونات صفراء" ومستعدون لزيادة الكميات والنوع للمستحقين بشروط ..

العمادي يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن ارتفاع أسعار السجائر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم"

صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

مفوض الاونروا : قد نتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يتوفر تمويل إضافي للوكالة

اعلان سما رسائل