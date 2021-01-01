لوبيتيجي: برشلونة هزمنا بأقسى سيناريو في كرة القدم !

وكالات / سما /

عبر جولين لوبيتيجي، المُدير الفني لفريق إشبيلية، عن حزنه الكبير بعد خسارة الفريق فرصة اللعب في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام برشلونة في جولة الإياب للدور نصف النهائي على أرض كامب نو بثلاثة أهداف دون رد.

وكان إشبيلية قد أنهى مُباراة الذهاب على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالفوز بهدفين دون رد، وأهدر الفريق ركلة جزاء في الدقيقة 72 من لقاء الإياب كانت كفيلة بمنح الأندلسيين بطاقة اللعب في النهائي.

وما زاد من إثارة المُباراة أن هدف برشلونة الثاني الذي أرسل المُباراة للأوقات الإضافية جاء برأسية من بيكيه في اللحظات الأخيرة من الأوقات الأصلية للمُباراة.

وقال لوبيتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”كانت مُباراة عشنا فيها الجزء الأقسي من كرة القدم وهو الإقصاء بسبب آخر لعبة في المُباراة”.

وتابع لوبيتيجي حديثه بالقول :”لقد عانينا من الجزء المُر من كرة القدم، والأمر يبقى مُتعلقاً بالنهوض سريعاً، والتفكير في الدوري الإسباني”.

وأضاف مُدرب الفريق الأندلسي قائلاً :”نحن حزينون ولكن فخورين بالمجهود الذي بذله الفريق، هناك الكثير من الأمور التي حدثت لنا”، وتابع :”تلقينا هدفاً من أول تسديدة، ولكن الفريق لم ينهار، وعمل جيداً على الجانب الدفاعي”.