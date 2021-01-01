مشاهدة مباراة الفيصلي والرمثا بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الرمثا والفيصلي بث مباشر التي تقام اليوم الخميس وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من درع الاتحاد الأردني للعام الجاري 2021.

مباراة الفيصلي والرمثا مباشر تبث الساعة الثالثة بتوقيت عمان والقاهرة والقدس على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق عماد قطيش من استاد الأمير محمد.

ورغم كل شيء تشير التوقعات إلى أن الانتصار قد يكون بدرجة كبيرة لصالح فريق الرمثا على حساب الفيصلي الذي لا يزال يعاني من تبعات وتراكمات النتائج السلبية في الموسم الماضي.

واكتسح الرمثا نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب الدوري الأردني للمحترفين، علما أنهما تعادلا بهدف لهدف ذهابا، والفيصلي لم يفز عليه منذ أكثر من عامين.

مباراة الفيصلي والرمثا مباشر:

وتغلب الرمثا على فريق البقعة في الجولة الأولى من درع الاتحاد الأردني بهدفين دون مقابل، إذ يسعى اللاعبون إلى مواصلة الانتصارات على أمل التتويج باللقب في ظل تعثر وانشغال المنافسين.

أما الفيصلي، فقد فاز على البقعة أيضا بثلاثة أهداف نظيفة، الأمر الذي يشير إلى أمور جيدة قادمة في ما يتعلق بمستقبل الفريق لا سيما وأنه يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الكبيرة.

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي بعد مباراة الرمثا ضد فريق السيب العماني في كأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن يستضيف نظيره نادي تشرين السوري لحساب دور المجموعات لهذه المسابقة.