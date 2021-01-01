سبب وفاة الشيخ سليمان الرفدي شيخ قبائل السلقا في السعودية

الرياض / سما

أعلنت مصادر قبائلية، يوم الأربعاء 3 آذار 2021، عن وفاة الشيخ سليمان بن مرضي الرفدي شيخ قبائل السلقا في السعودية بعد معاناة صعبة الفترة المنصرمة مع المرض في إحدى المستشفيات.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة الشيخ سليمان الرفدي جاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي تم تشخيص انتقال العدوى إليه بتاريخ 11 فبراير الماضي ونقل إلى المستشفى على إثرها لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، أشار حساب عنزة الرسمي على موقع تويتر إلى أن الشيخ سليمان الرفدي كان يتلقى العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية في منطقة الرياض، قبل أن يفارق الحياة قبل قليل.

وقال الحساب: انتقل إلى رحمة الله الشيخ سليمان الرفدي "ابو مرضي" شيخ شمل قبائل السلقا من عنزة .. أحر التعازي للشيخ مرضي وكافة ابناء الفقيد وأسرته الكريمة وكافة ابناء قبيلة عنزة.

وقال محمد فرحان العنزي: انتقل إلى رحمة الله الشيخ سليمان الرفدي شيخ قبائل السلقا من العمارات من عنزة، خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأبناء قبيلة عنزة كافة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

وكتب عبدالرحيم الدهام: أحر التعازي وصادق المواساة للشيخ مرضي بن سليمان الرفدي بوفاة والده الشيخ سليمان بن مرضي الرفدي شيخ شمل السلقا من عنزه والعزاء موصول لاخوانه الكرام ولأسرة الرفده والشملان وعموم السلقا.

من جانبه، قال سليمان المانع: الشيخ سليمان الرفدي في ذمة الله نسأل الله له الرحمه وأن يجعل الجنه مثواه كل العزاء لأخي الشيخ مرضي الرفدي وأسرتهم الكريمه والعزاء موصول لقبيلة السلقا خاصه ولقبائل عنزه عموم.