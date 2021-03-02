تركي آل الشيخ يعلق على أنباء تقدمه بعرض ضخم لشراء الزمالك ب" 3 كلمات"

القاهرة/سما/

رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بشكل ساخر، على ما تردد مؤخرا حول نيته شراء نادي الزمالك المصري لكرة القدم.

وراجت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن آل الشيخ، يعتزم تقديم عرض ضخم لشراء نادي الزمالك لصالح الدولة المصرية.

وكتب حساب جماهيري على موقع "تويتر" يحمل اسم أشرف بن شرقي تدوينة جاء فيها: "رسميا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديا عالميا، وأيضا سيتم إنشاء استاد خاص بالنادي، وتوقيع صفقات على أعلى مستوى".

.. رسمياً || معالي المستشار تركي ال الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة وسيصبح الزمالك نادي عالمي وايضا سوف يتم إنشاء له استاد خاص بالنادي و صفقات علي اعلي مستوي — أشرف بن شرقي (@LQiEe9m0qe34R1P) March 2, 2021



ورد آل الشيخ على هذه التغريدة بثلاث كلمات قائلا: "رسميا، أنت كذاب".

رسمياً انتى كذاب???? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 2, 2021



وسبق لآل الشيخ تولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي المصري في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق.

كما امتلك المستشار السعودي في فترة سابقة، نادي بيراميدز المصري، قبل أن ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر، ليستحوذ على نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويعيش نادي الزمالك فترة صعبة منذ نهاية الموسم الماضي، وبدأت مشاكله بخسارته أمام غريمه الأهلي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، مرورا بحل مجلس إدارته، وصولا لأزمة تجديد عقود أبرز نجومه.